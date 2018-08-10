La W RadioLa W Radio

Gobierno Duque aún no ha tenido contactos con el Clan del Golfo para su sometimiento

La ministra de Justicia, Gloria Borrero, confirmó que el Gobierno actual no ha tenido ningún tipo de contacto con el Clan del Golfo o sus abogados para su sometimiento.

La ministra de Justicia, Gloria Borrero. Foto: Colprensa

La ministra de Justicia, Gloria Borrero. Foto: Colprensa

Desde Tumaco, la ministra dijo que lo que sabe del tema es que los contactos con el anterior gobierno fueron muy preliminares.

Además afirmó que se está estudiando la ley de sometimiento colectivo y recordó que el sometimiento individual está actualmente permitido en la justicia.

