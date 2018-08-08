Gobierno Duque radica su primer paquete de proyectos

Las ministras del Interior y de Justicia radicaron el primer paquete de proyectos del gobierno del presidente Iván Duque. El primero tiene que ver con una reforma política, con la que se busca cerrar las listas a corporaciones públicas, dar autonomía administrativa y presupuestal al CNE y lograr paridad de género en las listas.

El Gobierno también radicó un acto legislativo para impedir que el secuestro y el narcotráfico sean considerados como conexos al delito político. La Ministra de Justicia, Gloria Borrero aseguró que este proyecto "no tiene efectos en los acordado en La Habana con las Farc" y que se hace para desestimular estos delitos en la sociedad colombiana.

También se radicaron proyectos para impulsar la lucha contra la corrupción a través de la ampliación en la aplicación de los pliegos tipo, la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y la limitación de la reelección en corporaciones públicas.

"Esto no implica que el Gobierno le retire su apoyo a la Consulta Anticorrupción", señalló la Ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez.