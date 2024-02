Gobierno e indígenas sin acuerdo para continuar con mesas de diálogo

Los indígenas del Cauca piden la presencia del presidente de la República, Juan Manuel Santos. El Gobierno insiste en un documento final para que se puedan sentar con el jefe de Estado.



El ministro del Interior, Federico Renjifo, sostuvo en La W que los indígenas les dijeron que si el presidente Santos no estaba presente en las reuniones no continuarían con las mesas de diálogo.



Renjifo pidió a los indígenas retomar los diálogos para poder lograr un documento final para que el Presidente pueda hacer un Conpes para el Cauca.



“Es una lástima no poder avanzar y dilatar más estos diálogos”, señaló. Agregó que el Gobierno ha tenido voluntad por parte de los ministros de Defensa, Minas e Interior para continuar con el diálogo.



Por su parte, el líder indígena, Jesús Chávez, afirmó que no han incumplido y que siempre han expresado la solicitud para que el presidente Santos atienda los temas sensibles sobre los “indígenas del norte del Cauca”.



Indicó que el conflicto armado está afectando mucho a los territorios indígenas. “No queremos más guerra”, aseguró Chávez, quien dijo que pareciera que al Gobierno no le importara la búsqueda de la paz.



“En ningún momento habíamos aceptado las mesas de trabajo porque han sido un fracaso, no han logrado resolver los problemas de los indígenas”, recalcó.