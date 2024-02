Gobierno estudia la intervención de DMG

El presidente de la República Álvaro Uribe Vélez reveló a La W que con su equipo económico estudia la intervención de la empresa DMG.

"He pedido ya que se estudie cómo se puede permitir que los de esas otras pirámides bajo la vigilancia de la Policía le vayan devolviendo la plata a la gente y que la policía siga en el decomiso de plata, que una cosa no excluya a la otra. Mientras la Policía sigue buscando escondederos de dinero, que las pirámides también devuelvan dinero para que no los vayan a engañar con el cuento de que van a devolver la plata y se acabó la acción policiva y resulta que después no la devuelven. Ya que nos han engañado tanto, no nos podemos dejar engañar más".