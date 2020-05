Gobierno no modificará por ahora el decreto de aislamiento, como lo pidió el Senado

En diálogo con La W, la ministra del Interior, Alicia Arango, aseguró que el Gobierno atenderá las citaciones del Congreso en la modalidad que decida.

Y aunque el presidente del Senado le pidió al presidente Iván Duque modificar el decreto del aislamiento preventivo para que los congresistas sesionaran presencialmente, la ministra aseguró que por ahora no se cambiará.

“Este no es un tema de voluntad del Gobierno sino de salud pública, no estamos hablando de si el Gobierno quiere que se unan 20 o 30 congresistas. Hemos dicho que pueden sesionar como quieran, siempre estaremos presentes en las citaciones. No podemos decirle al Congreso qué debe hacer”, dijo.

La jefe de la cartera política agregó que el Ministerio de Salud no ha autorizado que más de 50 personas se reúnan en un mismo espacio y que el país no ha llegado al pico de los contagios de COVID-19.

“Anteayer tuvimos una citación con la Comisión Tercera de la Cámara y entiendo que el acuerdo al que se llegó es que se pueda sesionar de forma semipresencial y está aceptado por la oposición y los demás partidos. Es una decisión salomónica”, dijo.

--------------------

Municipios ‘no COVID’

La ministra explicó que se reactivará la producción y se levantará la cuarentena en 90 municipios libres de COVID-19 e hizo un llamado al autocuidado y a la autoprotección.

“No se puede tener un policía y una enfermera para cada colombiano”, recordó.