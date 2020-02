Gobierno no se mete en la cocina monetaria y BanRep no se mete en la cocina fiscal: Duque

Durante la ceremonia, el mandatario destacó que Colombia es un país “seguro y confiable” para la inversión.



“El doctor Echavarría (gerente del Banco) decía coloquialmente que el gobierno no se mete en la cocina monetaria y el banco no se mete en la cocina fiscal. Hoy podemos estar todos en una cocina donde construimos país y donde se logran los objetivos monetarios de la mano con los objetivos fiscales”, dijo.



Y agregó que el Banco central se ha distinguido por su independencia y por la solvencia de los integrantes de su junta directiva.



“Doctor Arturo usted pondrá en práctica muchísimas cosas de su vida profesional y entrará en bueno debates, yo quisiera que de vez en cuando me invitaran ahí a ver algunas discusiones porque sé que van a estar muy buenas”, concluyó.

Le puede interesar: