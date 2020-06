No se puede esperar que a punta de gritos y señalamientos podamos avanzar: Diego Molano

En diálogo con La W, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Diego Molano, aseguró que se buscará un equilibrio entre la salud de los ciudadanos, el apoyo de los más vulnerables y la protección del empleo.

“El cronograma de la entrega de ventiladores fue acordado y comunicado a la alcaldesa en donde claramente el Gobierno ha cumplido. Esperamos que la Alcaldía y la Secretaría, que también tienen un compromiso de habilitar un número de UCI mediante compra propia, avancen en esa dirección”, dijo en la W.

Y ante los constantes reparos de la alcaldesa Claudia López hacia la gestión del Gobierno, el alto funcionario hizo un llamado a trabajar conjuntamente.

“En la mitad de esta pandemia lo que no se puede es esperar que a punta de gritos y señalamientos no podamos avanzar, aquí todos tenemos que asumir nuestras responsabilidades”, señaló.



Además insistió en que no es necesario cerrar la economía nuevamente sino tener más medición para focalizar esfuerzos.

“Aquí no se ha hecho nada improvisado sino con mediciones”, agregó.