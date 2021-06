"Es una decepción para el país": Archila sobre levantamiento del Comité del Paro

El pasado domingo 6 de junio, el Gobierno Nacional anunció que los miembros del Comité de Paro se levantaron de la mesa de diálogos que buscaba alcanzar acuerdos con algunos de los representantes de los manifestantes que se han tomado las calles del país desde el pasado 28 de abril.

Por su parte, el Gobierno sostuvo: “Hoy, el Comité ha decidido suspender unilateralmente la interlocución en la mesa de diálogo. Nosotros, el Gobierno estamos listos. Tenemos todas las instrucciones del presidente para llegar a un texto de garantías y, sobre todo, para avocar los temas del Pliego. El Comité Nacional de Paro (CNP) ha dejado al país en mora de soluciones y, sin haber condenado los bloqueos”.

Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, habló en La W sobre la suspensión de la mesa de diálogos y sostuvo que el anuncio del pasado 24 de mayo no se trató de un acuerdo, sino un texto de borrador sobre el cual se seguiría trabajando.

“Ese texto de garantías no solo es para este proceso, sino para todos quienes salen a manifestarse pacíficamente en el futuro”, precisó Archila.

Así mismo, Archila hizo un mea culpa en nombre del Gobierno: “La misión que me encomendó el presidente era encaminar la mesa (...) algo no me salió bien, no sé qué”.

Por su parte, Fabio Arias, fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), criticó las declaraciones de Archila y aseguró que “no dice las cosas como son”.

“No era un “borrador”, era un preacuerdo. En julio de 2020 presentamos seis puntos del Pliego de Emergencia para resolver los asuntos más delicados de la situación social”, indicó.