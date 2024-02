Grabación de Mancuso ratifica nexos de políticos con Autodefensas

Una conversación grabada por el jefe de las extintas Autodefensas Salvatore Mancuso, efectuada enLa Ceja, Antioquia antes de que se desmovilizara esa organización y al que tuvo acceso de manera exclusiva La W, ratifica los nexos de políticos con paramilitares.



La grabación alberga al menos siete horas de conversaciones en las cuales Mancuso dialoga con diferentes personas, entre ellas los ex congresistas Eleonora Pineda y Miguel de La Espriella en la que explican la manera como iban a defenderse y de la estrategia de delatar los encuentros que han tenido los paramilitares con políticos.



El encuentro ocurre en La Ceja cuando se estaban adelantando las conversaciones con el gobierno para la desmovilización de los paramilitares.



En la grabación, Salvatore ‘El Mono’ Mancusso les pregunta a los dos ex congresistas condenados cómo fueron sus encuentros con los políticos y quienes colaboraron con esa organización armada para planear la manera como van a entrar a negociar la desmovilización de las Autodefensas previo al proceso de paz.



De acuerdo con el diálogo, se nota una intención de involucrar políticos con el fin de obtener beneficios.



“Es la única solución. Si se caen ustedes, se caen solos”, dice Mancuso al pedirles que empiecen a relatar los encuentros que tuvieron con políticos como Mario Uribe y otros congresistas de la época.



En la conversación la ex congresista Eleonora Pineda le cuenta a Mancuso que a Mario Uribe lo apoyaron en Montelíbano, pero teme que en ese caso ella pueda salir involucrada, a lo que Mancuso le contesta que él asume la responsabilidad.



“Lo importante es que mientras más gente se meta, más rápido hay una solución. Uribe no puede meter a la cárcel a 20.000 personas, para de contar y no puede meter a la cárcel a 100 personas importantes de este país, no puede. Cómo va a hacer con sus ministros, cómo va a hacer con su vicepresidente, cómo va a hacer con el ministro de Defensa?”, se pregunta Mancuso.



En este segmento del diálogo, interrumpe el ex congresista Miguel de la Espriella diciendo que no pasó nada con una presunta vinculación del vicepresidente Francisco Santos.



“Lo de Santos ya salió y lo taparon”, a lo que Mancuso interpeló, “oye pero lo taparon así, porque yo no he salido a decir que él fue donde nosotros, espérate”.



Eleonora, trata de salvar a Mario Uribe y afirma que a pesar de que se reunió con él, no se lograron acuerdos, "Eso fue en el Capilla, pero no fue mucho, más bien para hablar de la región".



De la Espriella comenta "esa declaración va a armar un mierdero, eso va a ser una hecatombe"



En el extenso diálogo que Mancusso mantiene con los dos ex congresistas de manera informal, le cuenta a Eleonora que Petro, le mandó decir que le podía conseguir “asilo político” en Venezuela, ante el temor que pueda ella sentir al dar sus declaraciones involucrando a los políticos.



El otrora jefe de las Autodefensas Mancuso y Eleonora acuerdan hundir primero a Armando Benedetti, por incumplir los pactos y afirman que Benedetti es un “Loquita” que se emborracho en “Caramelo” y le prometió esta vida y la otra a Mancuso y se hizo el loco.



"Este h.p. que se las da de niño bonito el Benedetti ese", dice Mancuso





Paramilitares durmieron en la Brigada de Carepa



En otra conversación, el hoy extraditado jefe de las extintas Autodefensas revela a su interlocutor que con la complacencia de militares de la Brigada de Carepa, durmieron en la sede el 16 de diciembre de 1994.



“Nos recogieron en La Union que nos traían para Tierralta, el 16 de diciembre del 94 que secuestraron a Danny Applegate y Tommy Tyrving, dos suecos, el 16 de diciembre del 94 el helicóptero nos recogieron en la tarde a las cinco, nos traían pa’ liberarlos y había mal tiempo y nos tocó devolvernos y nos zamparon allá en Carepa, 19 hombres enfusilados hasta el culo, hediondos a monte, peludos, barbados y nos recogió un MI (helicóptero) del Ejército y nos tiraron allá, yo dormí el casino de oficiales y éstos durmieron en los alojamientos de los soldados".



Más adelante en el mismo diálogo, Mancuso advierte que el entonces general Charry Solano coordinó el operativo y les dijo que tuvieran cuidado con el “sapo del coronel Carlos Alfonso Velásquez, quien ha sido uno de los testigos contra el general retirado Rito Alejo del Río.