Gran afluencia y calma en una elección entre dos polos opuestos

Los venezolanos votan hoy en un clima de tranquilidad y con gran afluencia a las urnas para decidir, en unos comicios de una sola vuelta, si reeligen al presidente Hugo Chávez o se decantan por el candidato opositor, Manuel Rosales.

Precisaron, no obstante, a los votantes cómo deben proceder a la hora de emitir el voto para que no se produzcan problemas y no se equivoquen a la hora de optar por su candidato.