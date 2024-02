Ha sido un logro muy grande llegar a un acuerdo con los trabajadores estatales: Mintrabajo

En entrevista con W Radio, la ministra del Trabajo, Alicia Arango, celebró el acuerdo que alcanzó con los trabajadores Estatales del país sobre el pliego de peticiones que los mismos habían hecho a la cartera laboral, en el cual se destacaba la solicitud de aumentar el sueldo del personal estatal.

La ministra Arango manifestó que normalmente en estas negociaciones, el incremento que se hacía salarialmente era el de dar un punto sobre el IPC del año de la negociación, pero que para el 2019 se logró generar un incremento de 1.32 más el IPC, permitiendo que el incremento salarial para este año fuera de 4,5%., añadiendo que los empleados públicos se merecen ese incremento.

Por otro lado frente al inconformismo que a pesar del acuerdo se generó en los trabajadores de la rama judicial, quienes calificaron la oferta de incremento del Gobierno como “Pirrica”, la ministra Arango, respondió que era entendible que en un acuerdo no se podía complacer a todas las partes, reiterando que se hizo el mejor esfuerzo por entregar un buen incremento salarial a los trabajadores públicos.

Por otro lado la ministra Alicia Arango, manifestó que su renuncia al cargo como ministra de Defensa Ad Ahoc, se debió a que no quiso ser un problema para el presidente Iván Duque en sus decisiones, aclarando que no tiene ningún problema con el mismo, pero que nunca se encontró de acuerdo con el nombramiento de la ex congresista Olga Lucia Velázquez para la Superintendencia de Vigilancia, añadiendo que hay que esperar a ver si el nombramiento finalmente se da.

Le puede interesar: