Habrá entrevista para quienes renueven su visa a Estados Unidos

La nueva orden ejecutiva migratoria firmada por el presidente Donald J. Trump el pasado 27 de enero también puede tener un impacto sobre el procesamiento de visas para los Colombianos que quieran viajar a Estados Unidos.

La Embajada americana en Colombia ha dicho que todos los colombianos requerirán entrevista de visa, excepto los solicitantes de visas diplomáticas y oficiales de gobiernos extranjeros y organizaciones internacionales (Categorías: A-1, A-2, G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1 hasta -6, C-2 y C-3), los solicitantes menores de 14 y mayores de 79 años, y los que hayan tenido una visa de la misma categoría y que haya expirado hace menos de 12 meses.

Anteriormente los solicitantes que buscaban renovar su visa de la misma categoría podían hacerlo sin entrevista siempre y cuando su visa no tuviera más de 48 meses de vencida.

La embajada americana dijo a La W que "la gran mayoría de los colombianos renueva su visa dentro de 12 meses de su expiración. Por lo tanto, estos cambios no afectarán a muchos solicitantes".