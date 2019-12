Habría dos menores de edad y una bebé entre los desaparecidos tras emergencia en Chaparral

La Unidad Nacional Para la gestión del Riesgo informó que en la madrugada de este jueves se presentó un desbordamiento en la vereda La Virginia en Chaparral Tolima, según el último informe son 7 personas desaparecidas.

Sobre este tema Carlos Quiroga, secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo de Tolima, habló en Sigue La W sobre este tema y aseguró que "la quebrada que se creció, en temporada normal no se ve afectada, no había tenido ningún incoveniente antes por eso no se esperaba que algo así sucediera".

También, habló de la zona donde ocurrió y suceso y dijo "Chaparral es una zona montañosa, de topografía agreste. La quebrada que se creció es una que, en temporada normal, es prácticamente un desagüe. Por eso no se había presentado ningún inconveniente hasta ahora".

"Gobernación de Tolima está movilizando maquinaria para poder abrir paso" aseguró.