Hay presiones en el trabajo: testimonio confirmaría acoso laboral en Colpensiones

En Sigue La W se hizo seguimiento a una denuncia realizada por Adriana Andrade. Según sus declaraciones y algunas pruebas que presentó, fue despedida de Colpensiones a pesar de contar con el fuero de madre cabeza de familia.

Desde Colpensiones habían asegurado que se trataba de un despido sin justa causa. Sin embargo, la mujer alegó que podría tratarse también por una investigación de la Procuraduría que en términos legales no significa nada en su vida laboral.

Frente a la situación, Andrade se decidió a hablar sobre el tema y reveló algunos detalles del ambiente laboral en su lugar de trabajo. Incluso contó que justo antes de ser despedida a finales de octubre, se vivían presiones por parte de las directivas y otros departamentos en la entidad.

"Cuando estuve en Colpensiones se estaba viviendo un tiempo muy difícil, había presiones en el tema de vicepresidencias. Venía un mes escuchando en que mi jefe me decía que seguía yo, que ojo cómo le hablaba a otras personas. Era esa presión que uno siente que no hizo bien su trabajo, uno tratando de estar defendiéndose que haciendo el mismo trabajo, que es lo importante", aseguró Andrade.

En la misma conversaciónse refirió a su condición de ser madre cabeza de familia y aseguró que la empresa sabía que es la única que responde por su hija menor de edad. "No es cierto que la entidad no tuviera conocimiento que era madre cabeza de familia, no se le ha ocultado nada a la entidad", dijo.