“Hay que correrle a Sistema Integrado de Transporte Público”: Clara López

En diálogo con La W Radio, la presidenta del Polo Democrático Alternativo, habló de la gestión de la Alcaldía de Bogotá y de la carta al Presidente para retirar la reforma a la justicia.



“Gobernar a Bogotá no es fácil (…) Todo gobernante merece un espacio de consideración por parte de la ciudadanía, de los medios de comunicación antes de los 100 días, mientras concreta y encauza su rumbo”, dijo la ex alcaldesa.



Además, López habló de la cercanía que debe existir entre el gobierno nacional y el distrital: “El alcalde debe ir de la mano del gobierno nacional. Si uno no lo busca, me parece bien que el gobierno le extienda la mano. Son muchos de los temas conjuntos, por ejemplo, la construcción del metro de la ciudad (…) Los medios de transporte masivo están totalmente paralizados por la realidad. Si no entra el metro se nos va a paralizar el centro comercial y el centro del altos negocios de la capital de la República, que corre a lo largo del corredor oriental, y que está en una situación de movilidad ya crítica y a punto del colapso (…) Hay que correrle a Sistema Integrado de Transporte Público”.



Por otra parte, la presidenta del Polo habló de la carta enviada al presidente Santos para que retire el proyecto de reforma a la justicia: “Efectivamente le solicitamos al presidente Santos que atienda la petición elevada por las altas cortes para retirar el proyecto (…) La reforma a la justicia es nociva para la democracia. Ese proyecto de reforma que busca abiertamente mejorar la justicia lo hace por el conducto equivocado”, explicó López. “El camino no es el de la privatización de la justicia (…) porque con ello se debilita y se desinstitucionaliza la justicia”



Según López, la reforma va en contra de tratados internacionales suscritos por Colombia. “Los tratados le garantizan a los individuos jueces públicos, imparciales y gratuitos. La justicia en manos particulares empezará a tener costos y tarifas (…) Lo más grave es que por ese camino se debilita y se cercena la autonomía de la rama judicial”.



Finalmente, López se refirió al anuncio de una investigación hacia ella por parte de la Contraloría por un convenio por 1.500 millones de pesos con la firma Proactiva, que habría tenido lugar cuando era Secretaria de Gobierno de Bogotá: “Lo más grave es que él (el Contralor) no entiende que una cosa es un juicio fiscal y otra cosa sus declaraciones a la opinión pública. Él lo dijo con claridad, asoció mi nombre a un detrimento patrimonial cuando el proceso ni siquiera había iniciado (…) pero no ha rectificado”, dijo. “Desde luego iré a responder así yo haya estado por fuera cinco meses del cargo. Podré demostrar que no tengo ninguna responsabilidad ni directa ni indirecta sobre esa modalidad de contratación”.