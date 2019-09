Hay que traer el orgullo de Bogotá que hemos perdido: Claudia López

La candidata a la Alcaldía de Bogotá participó en el Foro En Positivo y habló sobre su familia y sus propuestas para la capital.

En primer lugar destacó lo que considera es lo positivo de Claudia y aseguró que es “la disciplina, yo vengo de la academia y me he preparado mucho, he estudiado”.

Además contó algo de su historia, “arreglé muchas casas en Nueva York y con eso me pude pagar la carrera. Mi papá me enseñó a ser honrada y la humildad para hacer lo que toque”.

“Me presenté a la Universidad del Rosario y pasé; pero me dijeron que también tocaba presentar entrevista y creo que es la única que he perdido en mi vida” añadió.

Adicional a eso, habló de su papá y dijo que es uno de los grandes orgullos de su vida. “Llegó como mensajero de una empresa de químicos y extinguidores y terminó siendo gerente. Le fue muy bien en la vida y en los negocios”.

“Las Farc lo extorsionaron, le robaron parte de su producción y lo quebraron. Pero lo vi vendiendo mortadela con esa sonrisa en la cara y decía "uno en la vida es lo que tiene en el corazón"” añadió.

También tocó el tema de una de sus hermanas que falleció, “tengo ese angelito que me ha cuidado toda la vida y así como Dios me quitó a mi hermana, me dio a mis seis hermanos que son la luz de mis ojos”,

López mencionó el tema de la discriminación a personas de la comunidad LGBTI y afirmó que “en el Senado he sido discriminada (...) tenemos que lograr igualdad ante la ley y la vida”.

“Esa diversidad en religiones, razas, colores, orígenes, regiones, es la belleza de una ciudad. Todas las formas de discriminación están prohibidas por la Constitución y la ley” dijo.

De igual forma, habló de su pareja, la exsenadora Angélica Lozano y dijo que es “la dulzura personificada. Ella siempre ve el lado bueno y eso conecta”

Finalmente, afirmó que “hay cosas que van muy bien en Bogotá y debemos continuarlas, no importa quiénes las hayan hecho. Hay que traer el orgullo de Bogotá que hemos perdido”.