Hay que unir fuerzas para derrotar a Uribe: Gustavo Petro

Desde la ciudad de Montería, el senador Gustavo Petro, manifestó que la única forma de derrotar al expresidente Álvaro Uribe Vélez, en las urnas es mediante alianzas en los diferentes municipios.

"Derrotar a Uribe en las urnas, significa derrotarlo en cada municipio, aislar las fuerzas que están tratando de destruir el proceso de paz en Colombia. Ese tipo de fuerzas políticas atrasadas deben ser derrotadas municipio por municipio", precisó el senador.

Al tiempo estableció que "hay que unir fuerzas para derrotar a Uribe y la paz sea posible".

En el caso de Córdoba, el senador señaló que su partido político tendría acercamientos con el liberalismo que avala a Orlando Benítez, para la Gobernación de Córdoba.

El citado aspirante que es pupilo del senador Fabio Amín y respaldado además, por el Clan Besaile, la casa Bechara, el conservatismo en cabeza de David Barguil y otros sectores, puntea las encuestas por el cargo más importante de Córdoba, junto al candidato del Centro Democrático, Carlos Gómez, quien es apoyado por cuestionados movimientos políticos como el 'Jattinismo' y la 'Ñoñomanía'.

"Hay una conversación con el Partido Liberal, alrededor de unificar todas nuestras fuerzas para una candidatura a la Gobernación de Córdoba victoriosa", estableció Gustavo Petro.

Sin embargo, estas declaraciones han generado polémica porque la Colombia Humana tiene candidato propio a la Gobernación de Córdoba, Valentín de la Barrera, quien pese a lo establecido por el congresista, por su parte indicó que se irá hasta el final de la contienda electoral.

"Gustavo Petro, a mí no me ha apoyado desde el principio, consideró que yo no tenía la fuerza para derrotar al candidato de Uribe. Si todas esas fuerzas convergente como corrieron detrás del señor Benítez, por qué no corrieron detrás de Valentín, si Benítez representa al Partido Liberal que nefastamente ha robado por más de 30 años", indicó el candidato de la Colombia Humana.

Así mismo agregó que "Valentín de la Barrera no abandonará su candidatura a la Gobernación de Córdoba".

Mientras, en lo que tiene que ver con la alcaldía de Montería, el senador Gustavo Petro, manifestó que el respaldo para el candidato Luis Ballesteros, se mantiene, luego de tildar de campañas 'depredadoras' a las que promueven los candidatos del Partido Conservador, Carlos Ordosgoitia y Salin Ghisays, quien está avalado por el movimiento Lealtad con Montería.