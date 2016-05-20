Hermanos Galán reaccionan a tutela fallada favor de Las 2 Orillas

En un comunicado de prensa, los hermanos Galán aseguran que no sintieron que su honra se sintiera vulnerada a raíz de la publicación de los contratos, sino del hecho en que se afirmara que había un "éxito contractual" por parte de la familia Galán Pachón, derivada de su actividad política, ya que aseguran no haber recibido "ni un centavo".

"Rechazamos de manera enfática la conclusión de la Corte en cuanto a que la información 'no es falsa', y que ella 'no tiene un impacto negativo frente al prestigio social y al reconocimiento público del que gozan y que han construido los accionantes', cuando las inexactitudes y calumnias del artículo han sido recogidos por múltiples medios de comunicación y redes sociales, y han dado lugar a ataques y afirmaciones injuriosas en contra de la familia Galán Pachón y de la memoria de nuestro padre", reza el comunicado.