Histórico remezón en Ejército por presuntas desapariciones

El comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla de León reveló que 25 militares fueron destituidos de sus cargos por indicios que permiten establecer que habrían tenido algún grado de participación en la desaparición de varias personas en Soacha en el sur de Bogotá y otros operativos que habrían adelantado de manera irregular.

Entre los destituidos hay tres generales, 16 oficiales y seis suboficiales.

El presidente de la República Álvaro Uribe Vélez anunció que esta decisión es fruto de una investigación realizada por una comisión del ministerio de defensa que determinó que podría haber militares involucrados con la desaparición de esas personas.

El ministro de defensa Juan Manuel Santos explicó que 'La investigación administrativa de la comisión encontró serios indicios de negligencia del mando en varios niveles que rigen la conducción y evaluación de las operaciones militares'.

Por esto, tomó la decisión de relevar a los militares de sus cargos, ya que hay sospechas de 'la convivencia de algunos miembros del Ejército con delincuentes externos que gozaban de impunidad a cambio de contribuir al logro de resultados irregulares que van en total contravía de la política de seguridad democrática y de la doctrina y el honor militar', explicó el ministro al resaltar que la Fiscalía y la Procuraduría tienen las pruebas que la comisión investigadora encontró.

La decisión no tiene antecedentes y el referente más próximo fue la decisión que se produjo este año en la Policía con la salida de 13 generales por el tema de las interceptaciones telefónicas a altas personalidades.

Entre los afectados con la decisión revelada hoy por el gobierno, se encuentran los Generales Roberto Pico Hernández - Comandante de la Séptima Brigada del Ejército, José Joaquín Cortés - Comandante de la Segunda División del Ejército y Paulino Coronado - Comandante de la Brigada 30 del Ejército.

Igualmente los coroneles Santiago Herrera Fajardo Ex comandante Brigada Móvil 15, Juan Carlos Barrera Jurado, Comandante de la Brigada 14, Rubén Darío Castro Gámez Comandante Brigada Móvil 15, Carlos Bohórquez Botero, Néstor Gamero Piñeros, Wilson Castro Pinto y Ángel Alberto Acosta Vargas

La lista la completan tres mayores, un capitán y seis suboficiales que tuvieron jurisdicción sobre los hechos investigados.

En su primera reacción con la prensa, el general José Joaquín Cortés, comandante de la segunda división con jurisdicción en el noreste del país lamentó en La W la decisión que le llegó por sorpresa y asumió la responsabilidad que le corresponde.

'Es doloroso para mi salirme en esta forma por mis controles con el estado mayor de la división y de la brigada no haber llegado hasta allá, hasta verificar y pasar revista y darnos cuenta de que estaba sucediendo algo anormal en el desarrollo de esas operaciones de esos combates que de pronto no eran transparentes', dijo el oficial al justificar que sus actuaciones se basaron en la buena fe de los hombres bajo su mando.

El presidente Uribe resaltó que no puede haber dudas sobre el proceder de los miembros de la fuerza pública en la lucha contra los terroristas.

“No podemos permitir que se confunda la eficacia en la lucha contra los delincuentes con la cobardía para enfrentar a los delincuentes, y la distorsión de eficacia asesinando víctimas inocentes', afirmó Uribe.



-Esta es la lista completa de los militares llamados a calificar servicio:



- Mayor General Pico Hernández Roberto, Comandante de la VII División.

- Brigadier General Cortes Franco José Joaquín, Comandante de la II División.

- Brigadier General Coronado Gámez Paulino, Comandante de la Brigada XXX.

- Coronel Herrera Fajardo Santiago, Ex –Comandante de la Brigada móvil XV.

- Coronel Barrera Jurado Juan Carlos, Comandante de la Brigada XIV .

- Coronel Castro Gómez Rubén Darío, Comandante de la Brigada móvil XV.

- Coronel Bohórquez Botero Carlos, Jefe de estado mayor de la Brigada XIV.

- Teniente Coronel Tamayo Hoyos Diego, Comandante del Batallón de infantería No 15 Santander

- Teniente Coronel, Camelo Piñeros Nestor, Excomandante del Batallón de Ingenieros ¨Batalla de Calìbio.¨

- Teniente Coronel, Ramírez Cedeño Wilson, Comandante del Batallón de Ingenieros ¨Batalla de Calìbio.¨

- Teniente Coronel, Castro Pinto Wilson, Ex comandante del Batallón de Infantería ¨General Rafael Reyes.¨

- Teniente Coronel, Varón Rubio Milton, Ex comandante del Batallón de Infantería ¨Batalla de Bombona.¨

- Teniente Coronel, Rincón Amado Gabriel, oficial de operaciones de la Brigada móvil XIV.

- Teniente Coronel, Acosta Vargas Ángel Alberto, Comandante del Batallón de servicios No 14.

- Mayor Rodríguez M Carlos Gilberto, oficial de inteligencia de la Brigada móvil XIV.

- Mayor Baquero Ramos José, Comandante del Batallón de contraguerrilla No 96 de la Brigada móvil XIV.

- Mayor Peralta Ramírez, ex.oficial de operaciones del Batallón de infantería ¨General Rafael Reyes¨.

- Mayor López Díaz Nemesio, oficial de inteligencia de la Brigada XIV

- Capitán Alarcón Ávila Javier, oficial de inteligencia del Batallón de ingenieros ¨Batalla de Calibio.

- Teniente, Villany Realpe Eduar, oficial de inteligencia del Batallón de infantería ¨Rafael Reyes¨.

- Sargento Viceprimero, Sotelo John Fredy, ex ayudante de la sección de inteligencia del Batallón de ingenieros ¨Batalla de Calibio¨.

- Sargento Viceprimero, Ñiampira Benavides Jesús, ayudante de la sección de inteligencia del Batallón de infantería ¨ Rafael Reyes.¨

- Sargento Viceprimero, Perdomo Bonilla Fredy, almacenista del Batallón de Infantería Santander.

- Sargento Segundo, Castro Ojeda Cristian, almacenista de armamento del Batallón de ingenieros ¨Batalla de Calibio.¨

- Sargento Segundo, Pérez Contreras Sandro, suboficial de inteligencia del Batallón de infantería Santander.

- Sargento Segundo, Cano Gómez Fernando, remplazante de pelotón del Batallón de infantería ¨ Batalla de Bomboná.¨

- Cabo Tercero, Perdomo Polanía Felipe, comandante de escuadra del Batallón de ingenieros ¨Batalla de Calibio.¨