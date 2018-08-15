Inicia proceso de subasta de lote que permitirá pagar a afectados de Estraval. Foto: La Wcon Julio Sánchez Cristo( Thot )

Este jueves 16 de agosto inicia el proceso de subasta del lote Santa Lucia de las Peñas ubicado en el municipio de Funza - Cundinamarca. Con esta operación se lograría pagar una importante suma de dinero a los afectados de Estraval, según aseguró el liquidador de la sociedad, Luis Fernando Alvarado.

El valor base o mínimo de venta es de $174.213.090.000 (ciento setenta y cuatro mil doscientos trece millones noventa mil pesos) y la oferta sobre el lote Santa Lucia de las Peñas debe versar sobre el 100% del terreno que comprende el predio, es decir sobre el millón dieciocho mil setecientos noventa metros cuadrados (1.018.790mts2) de extensión, según señalan los informes que reposan en la Superintendencia de Sociedades.

Los documentos, que reposan en el expediente, que pueden ser consultados en la Superintendencia de Sociedades, muestran además, que el uso del suelo permite que el lote, que sale a la venta, se destine a temas industriales, logísticos, de almacenamiento y/o distribución.

Al respecto, Alvarado explicó que el inmueble está estratégicamente ubicado, en medio de dos importantes vías nacionales: la autopista Medellín y la Troncal de Occidente (vía a la costa) y no se descarta que se pueda utilizar en la construcción o ampliación del aeropuerto, agregó el liquidador.

Con base en las audiencias públicas realizadas en la SuperSociedades, se conoció que la operación de venta del lote podría generar recursos por más de 100 mil millones de pesos que serán distribuidos entre los afectados de Estraval.

En la operación, sólo se aceptarán ofertas de pago mediante transferencia electrónica o cheque de gerencia, expresadas en pesos colombianos y corresponderán a un solo valor que incluye el precio ofertado. El recibo de cualquier suma de dinero por cualquiera de los medios de pago antes referidos, solo se hará a través de depósitos judiciales

La entrega real y material del lote Santa Lucia de las Peñas se efectuará el día hábil siguiente al de la firma de la escritura pública de compraventa, agregó Alvarado.