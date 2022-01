Insulza reitera apoyo a desmovilización paramilitar pese escollos

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, respaldó hoy el proceso de paz entre el Gobierno de Colombia y los grupos paramilitares, aunque admitió que es lento y tiene obstáculos. El ex ministro chileno Insulza, quien llegó ayer a Colombia, analizó el estado de la reinserción de cerca de 31.000 paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, de derecha), como parte de las conversaciones de paz que comenzaron en 2003. El proceso de paz "no es un asunto idílico. Es lento y presenta retrocesos", señaló Insulza a periodistas y añadió que el respaldo de la OEA "no está en duda". Insulza se reunirá mañana con el presidente de Colombia, Alvaro Uribe, en la ciudad caribeña de Cartagena, en el norte del país. El secretario de la OEA viaja acompañado del subsecretario de Asuntos Políticos de la organización continental, el ex canciller argentino Dante Caputo. El diplomático y delegados de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP) de la OEA, creada en 2003, se reunieron en Medellín con 150 paramilitares desmovilizados en esa ciudad, acompañados por el alcalde Sergio Fajardo, quien le entregó las llaves de oro de la ciudad. Insulza dictó la conferencia "El papel de la política en la transformación de la sociedad". "Medellín es una pieza clave en el proceso de pacificación de Colombia, proceso que se quiere extender hacia otras dimensiones. En esta visita corroboré que vale la pena apoyar este programa con el que se logrará la disminución de la violencia", expresó. Insulza estuvo en Bogotá en agosto pasado para observar el proceso de desmovilización de los paramilitares de las AUC, que fueron creadas hace veinte años para combatir a las guerrillas y sus integrantes están acusados de crímenes de lesa humanidad y narcotráfico. El proceso está actualmente en crisis debido a la controvertida Ley de Justicia y Paz aprobada por el Congreso para regular el desarme y que prevé penas alternativas de ocho años a quienes se acojan a éste. Sin embargo, un fallo de la Corte Constitucional subrayó que en casos de crímenes atroces los culpables deben cumplir hasta 40 años de prisión, lo que fue rechazado por los jefes de las AUC, que advirtieron de que los desmovilizados pueden regresar al combate. EFE