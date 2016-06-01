Intervienen a Bisxantone Prosefi Colombia por captación masiva ilegal

Según la investigación, la empresa se presentaba como sociedad multinivel, cobraba por la vinculación al esquema, US$525 pagaderos, pero no tenía productos para comercializar.

"Decía comercializar productos de marca propia y otorgar créditos autofinanciables. No obstante, en la fecha de la visita no había iniciado la producción, por lo que no tenía productos para comercializar", aseguró en un comunicado la entidad.



El superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar, explicó que que toda persona natural o jurídica que promueva esquemas que resulten en la captación masiva sin autorización legal, será responsable penal y civilmente por sus actuaciones.

Explicó además que la actividad de captar dinero del público y prestarlo, sólo puede ser llevada a cabo por entidades debidamente autorizadas por la Superintendencia Financiera.

La actuación de la Superintendencia de Sociedades también está dirigida a Teódulo Héctor Riveros Serra y a Olga Janeth Velásquez Giral.



Copia del expediente se remitirá a la Fiscalía General de la Nación para efectos de las investigaciones propias de su competencia.



La superintendencia informó que del 2008 al 2015 se han intervenido 145 sociedades las cuales han captado ilegalmente cerca de 6 billones de pesos.



En lo corrido del año, la Supersociedades investiga decenas de empresas que se han presentado como empresas multivel