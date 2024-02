Investigación a Odebrecht fue abordada inmediatamente: ex superintendente Robledo

El exsuperintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, manifestó en diálogo con La W que durante los 20 meses que duró la indagación preliminar de la investigación de la Ruta del Sol II, se recaudaron las pruebas necesarias para formular pliego de cargos.

Robledo dijo que “la investigación de la Ruta del Sol II, en etapa de indagación preliminar, fue abordada de forma inmediata. Duró 20 meses la indagación porque además de ordenar la terminación del contrato en virtud del soborno de US$6,5 millones confesado por el ex viceministro Gabriel García Morales, se recolectaron muchas pruebas”.

El exfuncionario mencionó que esta entidad formuló pliego en este caso por tres cargos: soborno, conflicto de interés, contactos privados y clandestinos con el estructurador, a varias empresas y sus altos directivos, a través de la Resolución 67837 del 13 de septiembre de 2018.

Robledo indicó que cuando escucharon las declaraciones de Jorge Enrique Pizano no citaron a Néstor Humberto Martínez porque no lo encontraron involucrado en el soborno. “Los investigadores que le tomaron la declaración a Pizano no vieron que le estuviera imputando la comisión de algún delito, por eso le pasamos copia a la Fiscalía y no a la Comisión de Acusaciones”, resaltó.

Frente a cuánto tiempo más puede durar la investigación, el exsuperintendente manifestó que es potestad de la actual administración.

