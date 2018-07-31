Investigan por qué oficial en retiro condecoró a líder de la cienciología en Barbados. Foto: FOTO TOMADA DE: https://www.davidmiscavige.org( Thot )

La publicación en la página web de David Miscavige, líder mundial de la Cienciología, de una condecoración que le hizo el general (r) Carlos Mena en junio pasado, ha generado polémica porque el oficial en retiro actuó en nombre de la institución sin su permiso.

Según la web de Miscavige, el 23 de junio en Bridgetown, Barbados, el oficial, quien se observa en las fotografías con su uniforme de policía, entregó "en nombre de la Policía Nacional de Colombia" la medalla a la transparencia de la Inspección General Brigadier General Jaime Ramírez Gómez.

La resolución para otorgar dicha medalla a Miscavige, al parecer, fue firmada por el mismo general (r) Mena en diciembre pasado, cuando aún era Inspector General de la Policía, cargo que ocupó hasta enero, al retirarse por haber cumplido sus años de servicio en la institución.

Sin embargo, fuentes consultadas por La W confirmaron que ni en la actual Inspección General ni en la Dirección de la Policía tenían conocimiento del viaje del general (r) Mena a Barbados, el cual al parecer fue el pasado 22 de junio, para -estando uniformado- condecorar a Miscavige en un acto en el que fue reconocido como Inspector General de la Policía y en el que se desplegaron símbolos patrios como la bandera de Colombia.

Es decir, como se entiende en la página web de Miscavige, el general (r) Mena actuó en nombre de la Policía Nacional, a pesar de que no tenía autorización para hacerlo.

Otros oficiales en retiro consultados por La W explicaron que este tipo de actos o condecoraciones podrían hacerse por parte de un oficial retirado, solo si el director de la Policía, en este caso el general Jorge Hernando Nieto, lo autoriza, lo cual no sucedió en esta ocasión.

Por esta razón, dentro de la Policía se investiga qué ocurrió exactamente y qué acciones podría tomar la Institución por el uso de su nombre en este acto en territorio extranjero.