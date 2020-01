Invías socializará cierre nocturno en un sector del corredor vial Cajamarca-Calarcá

Con el objetivo de llevar a cabo obras de estabilización de taludes en puntos críticos del corredor Calarcá-Cajamarca y la construcción de los accesos necesarios para dar el servicio al túnel de La Línea, el Instituto Nacional de Vías autorizó la socialización del cierre nocturno desde el lunes 27 de enero y hasta el viernes 31 de julio de 2020, entre el kilómetro 15 y el kilómetro 45 del corredor Cajamarca – Calarcá, para que todos los interesados programen con tiempo su viaje.

El lugar específico del cierre, explicó el Director General del Invías, Juan Esteban Gil, está ubicado en el Sector Intercambiador Américas kilómetro 15 al 45, a un kilómetro del Colegio ITAIC, en la salida Cajamarca- Calarcá, y regirá por 7 horas, entre las 10:00 p.m. y las 5:00 a.m. de lunes a jueves. De jueves a viernes cierre será desde las 00:00 horas hasta las 5:00 a.m. y no habrá cierre nocturno. El Instituto especificó que el cierre tampoco aplicará los sábados, domingos, días festivos, Semana Santa ni en jornadas de operación retorno.

El director Gil Chavarría anotó que las obras son claves para aprovechar la temporada de verano y así ejecutar las obras de estabilización de tres taludes en los sitios críticos de: Cinabrio, en el km 36; La Julia, en el km 42; y La Curva, en el km 46 de este corredor. Igualmente se realizará la construcción de un puente en el sector de Bermellón, en Tolima, y las conexiones viales del Intercambiador Américas, en el departamento del Quindío.

Para contribuir con la movilidad de los usuarios que se desplacen desde Ibagué, en el valle del río Magdalena y hasta Armenia, en el valle del río Cauca, la ruta alterna informada por el Invías será a través de la vía Manizales (Alto de Letras).





En el caso de los vehículos livianos se recomienda también tomar como vía alterna la ruta Bogotá – Armero - Mariquita – Fresno - Manizales.

Así mismo, la apertura y cierre de la vía estará a cargo de los contratistas con el apoyo de la Dirección de Tránsito y Trasporte de la Policía Nacional.

La socialización inició este jueves con una reunión que se celebró con los representantes de las principales empresas de carga y transporte de pasajeros que cubren esta importante ruta, quienes le expresaron al Instituto sus sugerencias para que esta medida genere la menor alteración posible a los usuarios de la vía.