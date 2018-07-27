Involucrado con los “Bolichicos” hizo parte de firma que quebró y perjudicó inversionistas

Gustavo Hernández estuvo vinculado con una red de negocios entre compañías en Latinoamérica llamada Latin Advisor, que perjudicó un gran número de inversionistas hace 18 años. Foto: Getty Images( Thot )

La W confirmó que el señor Gustavo Hernández, capturado en Italia y acusado de prestar sus empresas Global Security Advisors y Global Strategic Investments para lavar dinero de los ‘Bolichicos’ a través de inversiones falsas, estuvo vinculado con una red de negocios entre compañías en Latinoamérica llamada Latin Advisor, que perjudicó un gran número de inversionistas colombianos hace 18 años.

Esta firma, que contaba con un capital de US$4,5 millones, apenas duró operando seis meses en Colombia porque inició una expansión acelerada que no pudo financiar y por lo que se fue a la quiebra. Los inversionistas afectados no aceptaron una propuesta de financiación ni tampoco la venta de la empresa. Para recuperarse necesitaba una inversión de US$10 millones que nadie quiso aportar.

En cuanto a Global Securities en Colombia, este medio confirmó que esta sociedad comisionista de bolsa tiene en total cuatro sanciones impuestas por el Autorregulador del Mercado de Valores: dos impuestas este año, que suman $234 millones, y cuyo motivo es el incumplimiento a las normas de conflicto de interés y deber de asesoría en operaciones de bonos de renta fija (pagarés y bonos).

Y dos más impuestas en 2010 y 2013, por $4 millones y $80 millones, respectivamente. La de 2010 fue por exceder los límites en operaciones de recompra; y la de 2013, mucho más grave, por suministrar información inexacta a clientes y celebrar operaciones financieras sin que cumplieran con la totalidad de los requisitos exigidos por la normativa del mercado de valores.

Este jueves, la empresa Global Securities se pronunció y dijo que el capturado Gustavo Hernández no tiene ninguna injerencia en la operación y en la gestión diaria de esta firma en Colombia, y que su rol se limita a representar en la junta directiva a uno de los accionistas, por lo que no ejerce ningún tipo de representación legal.