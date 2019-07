Jackeline Váquiro, quien hace mantenimientos a redes eléctricas aéreas es #UnaMujerW

Los riesgos de su trabajo son todos. Puede quedar electrocutada en segundos, o caer desde 15 metros de altura. Jackeline lo tiene claro. Por eso es una de las mejores a la hora de cambiar postes en Bogotá:

“El trabajo en mantenimiento de redes aéreas consiste en cambio de transformadores, digamos cuando ya la red está muy vieja, ya está corroída por el óxido, entonces hacemos estos cambios. Hacemos cambios de líneas de media y baja tensión, también hacemos cambios de celdas que es en donde está la distribución de la electricidad. Cambiamos fusiles cambiamos, conductores, en eso se basa nuestro trabajo. Hacemos cambios de poste, cuando hay un posticidio, que significa un choque, que hubo un accidente y el poste se partió entonces nosotras vamos, y cambiamos postes”.

A Jackeline no le tiembla la mano, eso sí, se prepara como toca:

“Para hacer estos mantenimientos debemos tener en cuenta primero que pueden ser aéreos como subterráneos. Debemos tener un equipo de alturas, esto consiste en nuestro arnés de cuerpo entero, nuestras ligas, nuestro tallón, nuestra escalera para un descenso, también debemos tener en cuenta nuestros elementos de protección personal como son las gafas, el casco, los guantes, las botas, que es muy importante ya que tenemos que ascender a postes de 10 a 14, metros de altura entonces es mejor subir con todas las protecciones”.

Y como en el fútbol, Jackeline arrancó en las inferiores, solo que a los 42 años la diferencia es que entró derecho al equipo titular:

“Al principio tenía muchos temores por mi edad son 40 y pico de años que tengo y yo veía imposible entrar a estudiar a una edad tan avanzada, pero pues en el Plan Semilla encontré este granito de esperanza como esta lucecita al final del túnel y me di la oportunidad y el Plan semilla también ha creído en mí y me apoyado en todo el proceso desde que empecé a estudiar el cuento de la electricidad y hasta ahorita me ha parecido muy satisfactorio a nivel personal”.

‘Usted está muy vieja’, ‘usted nunca va a poder’, ‘esto es un trabajo para varones’, Jackeline respira y responde a estos comentarios con la satisfacción de quien demostró tener la razón:

“Me siento muy orgullosa de lo que hasta el momento he podido lograr, quiero ascender más, pero pues he roto estos paradigmas donde el sector eléctrico se ve como machista y el hecho de ser mujer, romper con esos paradigmas. También uno de los logros, es que he podido ser el ejemplo de mi hija, el estar aquí, el aprender de este trabajo llevó a mi hija también a que se enamorara de él y en estos momentos ella está estudiando ingeniería electrónica, entonces vamos de la mano”.

Jackeline Váquiro, quien hace mantenimientos a redes eléctricas aéreas es #UnaMujerW