Jhon Jairo Torres Torres, conocido como "Jhon Calzones", alcalde de Yopal. Foto: Colprensa - Prensa Policía( Thot )

Jhon Jairo Torres, más conocido como 'Jhon Calzones', renunciaría a la Alcaldía de Yopal este martes, según fuentes cercanas al mandatario detenido en La Picota.

La W conoció que Torres enviaría la carta de renuncia a la Gobernación de Casanare aduciendo que de esta forma espera salvar a la ciudad de la corrupción de la actual alcaldesa, Luza Marina Cardozo.

Cardozo asumió la Alcaldía de Yopal como encargada tras la captura de Torres por los delitos de urbanización ilegal, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.