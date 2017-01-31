La W RadioLa W Radio

Jorge Octavio Ramírez, nuevo presidente del Consejo de Estado

La Sala Plena del alto tribunal lo eligió en reemplazo del magistrado Danilo Rojas Betancourth.

La Sala Plena del Consejo de Estado eligió como su nuevo presidente al magistrado de la Sección Cuarta, Jorge Octavio Ramírez, quien estuvo de vicepresidente durante el año 2016, en reemplazo del magistrado Danilo Rojas Betancourth.

Ramírez se ha desempeñado como juez promiscuo municipal, coordinador de procesos judiciales en las Empresas Públicas de Medellín (EPM), como litigante y como magistrado del Tribunal Administrativo de Antioquia.

