José Félix Lafourie se disculpa ante fake news

Todo inició con una extraña publicación en la cuenta de Twitter de José Félix Lafourie donde aseguraba que en horas de la noche y frente a una iglesia del Poblado en Medellín se había efectuado un ritual satánico que tenía como objetivo fortalecer el paro que se realizará el próximo 21 de noviembre. Además, finalizó diciendo “hay que orar por Colombia y rechazar aquellos que pretenden destruirla”.

A los pocos minutos de haberse realizado la publicación, miles de personas comenzaron a rechazar el acto y a difundir la información por redes sociales, lo que causó que otra porción de la población que tenía pleno conocimiento del tema desmintieran que se tratara de un acto satánico y expresaron que era una obra llamada ‘La Peregrinación de la Bestia’ y que esta era realizada por el Museo de Antioquia con apoyó de la Alcaldía de Medellín.

La obra de performance es dirigida por Analú Laferal, politóloga de la Universidad de Antioquia y máster en estudios culturales y artes visuales en España.

También, Carlos Uribe, director de curaduría del Museo de Antioquia manifestó que “lo más importante es que la comunidad esté tranquila, porque lo que se estaba realizando una acción artística, una acción performática, que tiene que ver con el proyecto Acciones Abiertas en el espacio público, un proyecto de la Alcaldía de Medellín y el Museo de Antioquia”.

Debido a los múltiples comentarios y burlas en redes sociales, Lafourie decidió manifestarse a través de su cuenta y comentó que “me disculpo. Fui sujeto de un engaño, no obstante, pregunté a dos personas que me enviaron las mismas imágenes si la información era correcta. Tendré aún más cuidado la próxima vez".

