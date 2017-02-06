Jueces están negando "amnistías de Iure" por la inexistencia de un listado de las Farc

La inexistencia de un listado oficial de las Farc y la inexistencia de la Jurisdicción Especial para la Paz ha puesto en aprietos la concesión de "amnistías de Iure" para los guerrilleros de las Farc condenados por rebelión y delitos conexos. La W ha conocido algunas providencias en las que guerrilleros alegan hacer parte de un listado oficial suscrito por las Farc, pero en las que los jueces advierten que a ellos no les consta la existencia de dichos listados.

Ante esta crisis, el alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, advirtió que el Gobierno trabaja en la creación de un Decreto para aclarar el asunto de la Ley de Amnistía ante los jueces.

"La aplicación se esa amnistía no debería tener ninguna dificultad, no depende de que exista ya la JEP y la Sala de Amnistías pues es para delitos básicos. Lo que vamos a hacer en el Gobierno es expedir un Decreto presidencial aclarando el funcionamiento de la Ley de Amnistía. La aplicación de la Ley no requiere de listados en principio, pero también lo podemos hacer, estamos trabajando en eso", afirmó Sergio Jaramillo, alto comisionado.

"Queremos invitar a la Rama Judicial a trabajar de la manera más rápido posible, porque un proceso de paz se construye con confianza, pero la gente se pregunta si ya el Congreso aprobó la Ley de Amnistía, ¿por qué no está en funcionamiento?", expresó Jaramillo quien además anunció que espera que el listado de las Farc sea entregado en las próximas semanas.