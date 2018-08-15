Juez tutela el derecho a la participación política de Jesús Santrich

Le ordenó a la Cámara de Representantes que en las próximas 48 horas estudie la excusa que presentó el exnegociador de las Farc, para no posesionarse, y que contribuya a esclarecer su situación jurídica.

La W conoció en primicia que un juez tuteló el derecho a la participación política del exnegociador de las Farc, pedido en extradición, Seuxis Pausivas Hernández conocido como Jesús Santrich, y en ese sentido le ordenó a la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes que en las próximas 48 horas estudie la excusa que presentó Santrich, el pasado 27 de julio, para no posesionarse como representante a la Cámara y determine si la rechaza o no.

El Juzgado 61 Administrativo de Bogotá le pidió a la Cámara que "adopte las medidas necesarias tendientes a clarificar la situación jurídica" de Jesús Santrich. Esto no quiere decir que estén ordenando la posesión de Santrich en su curul, vía tutela, pero deja una puerta abierta.

"Es lógico colegir que no se puede llamar a posesión de manera directa en esta tutela al segundo inscrito como Representante a la Cámara por el Departamento del Atlántico en la lista del Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común toda vez que esta decisión debe ser producto de una determinación jurídica de la Cámara de Representantes. De lo contrario, en un supuesto en el que este despacho adoptara tal decisión se cerraría de tajo la posibilidad del ejercicio político del hoy accionante sin que se hubiese mediado el debido proceso", dice el fallo.

"Se encuentra probada una vulneración del derecho a la participación en política del accionante por parte de la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes, la cual pese a haber recibido excusa sobre la falta de posesión por parte de Seuxis Hernández Solarte, no se ha pronunciado en torno a esta, no obstante, las facultades que posee para ello, relativas a aceptarla o rechazarla con las consecuencias jurídicas que ello conlleva", agrega.