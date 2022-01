Juicio por atentados 11-M comenzará el 15 de febrero con 29 acusados

El juicio por los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, que causaron 191 muertos y casi 2.000 heridos, comenzará el 15 de febrero con 29 acusados, más de 600 testigos, y una nueva prueba pericial de los explosivos utilizados en la peor acción terrorista perpetrada en España.

La fiscal considera también autor "por cooperación necesaria" al ex minero español José Emilio Suárez Trashorras por ser la persona que entregó a Jamal Ahmidan casi 200 kilos del explosivo Goma 2 ECO, a sabiendas de que iban a ser empleados para la ejecución de acciones terroristas "de gran envergadura".

El tribunal que juzgará los atentados admitió citar como testigos a tres miembros de la organización terrorista ETA, el "histórico" Henri Parot, y a los dos detenidos en la provincia de Cuenca -Gorka Vidal e Izkur Badillo-, que fueron interceptados con una furgoneta cargada de explosivos once días antes de la matanza de los trenes en la capital española.

Según fuentes del tribunal, Parot ha sido citado porque una nota con su nombre apareció en la celda del islamista Abdelkrim Bensmail, que no será juzgado por el 11-M .

De los 682 testigos que han sido propuestos, la Sala ha rechazado más de 70, entre ellos el ex presidente del Gobierno José María Aznar, el que fuera ministro del Interior cuando ocurrieron los atentados, Angel Acebes, el ex secretario de Estado de Interior Ignacio Astarloa, el ex director del Centro Nacional de Inteligencia Jorge Dezcallar y el juez Baltasar Garzón.