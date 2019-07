Juliana Pungiluppi explica el porqué Luis Céspedes es el nuevo director del ICBF en Caldas

Frente a la designación de Luis Eduardo Cespedes como nuevo director del ICBF en la regional Caldas la directora del organismo , Juliana Pungiluppi explicó que dentro de la entidad, por Constitución, el gobernador elige a los directores regionales; “desde hace 3 años se agregó un proceso de meritocracia en donde función publica y la Universidad Nacional les hacen a los candidatos unas pruebas de competencia y de conocimiento, de los candidatos que pasan esas pruebas se escoge la terna. “Al señor se le hizo una entrevista, un examen y tuvo una buen calificación”

La funcionaria aclara que en la declaratoria de insubsistencia del señor Cespedes no se hace alusión a un tema de corrupción, pero si se menciona a un tema de mejoramiento del servicio, una decisión que fue facultad discrecional de la directora del momento. “Sus informes de gestión son muy buenos, no tiene denuncias de corrupción, se verifican sus antecedentes ante Procuraduría y Fiscalía y no tiene antecedentes penales, en control interno disciplinario solo tiene una investigación abierta por temas laborales que no lo inhabilitan del proceso”

Frente a las facultades que tiene en este proceso aseguró que ella no puede extra limitarse porque Cespedes también tiene unos derechos que no se pueden afectar “ puedo estar sujeta a que se me pongan una tutela por incumplirle con sus derechos como funcionario, derechos a participar en concursos públicos” sin embargo explicó que solo se puede frenar este nombramiento en caso de que exista una denuncia formal con pruebas contundentes que demuestren que en efecto el señor Cespedes ha obró de manera incorrecta durante su paso por el instituto.

Adicionalmente reveló que el ICBF tiene 6 demandas por declaraciones de insubsistencia injustificadas e irregularidades porque uno no puede sacar a la gente porque sí hay muchos directores que se sacaron sin justificación “para el estado colombiano implica unas demandas hemos tenido que integrar a funcionarios porque fueron declarados insubsistentes sin justificación.

