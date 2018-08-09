La Aerocivil hizo advertencia a la ciudadanía frente al uso de cometas

La Aeronáutica Civil, con el objetivo de garantizar la seguridad de las operaciones aéreas en el territorio nacional, hace un llamado a toda la ciudadanía para que en esta temporada de vientos se abstenga de volar cometas en zonas cercanas a los aeropuertos, como parques, terrazas o espacios abiertos.

Esta recomendación se da con el fin de evitar cualquier tipo de incidentes con las aeronaves y así mismo evitar traumatismos en las operaciones aéreas, dado que según la Aerocivil, al caer una cometa en las pistas de cualquier aeropuerto, este tendrán que cerrarse hasta que personal de inspección aeroportuaria la retire.

Junto con la Policía Nacional, la Aeronáutica Civil realizará un trabajo para sensibilizar a las comunidades aledañas a los aeropuertos, con el fin de mantener despejadas las zonas contiguas y evitar algún tipo de interferencia con la seguridad operacional.