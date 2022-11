La Comisión Europea estudiará en 2014 eximir de visados a colombianos y peruanos

"La Comisión Europea planea proponer cambios a su lista de países a cuyos ciudadanos no se exige visado en el futuro, probablemente en 2014. Será entonces una buena oportunidad para reconsiderar el caso de Colombia y Perú", señalaron a Efe fuentes comunitarias.



"Dada la importante relación de Colombia y Perú con España, la demanda del presidente Mariano Rajoy tiene un peso importante y será considerada cuidadosamente por la CE cuando haga su propuesta", añadieron.



El Gobierno español avanzó el domingo su intención de pedir a Bruselas y al resto de Estados del Espacio Schengen que Colombia y Perú dejen de figurar en la lista de países que necesitan visado de corta duración.



La Comisión Europea revisa regularmente esa lista de países que cree que deben estar exentos de visado, pero las decisiones son tomadas en última instancia por el Consejo y el Parlamento Europeo.



El último listado de este tipo se publicó en noviembre de 2012 y en él no figuraban ni Colombia ni Perú.



Sí están en la lista europea de exención de visados Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá y Paraguay.



En 2012 se incluyó en la lista a los ciudadanos de pequeñas islas de las regiones del Caribe y el Pacífico, así como a los de los Emiratos Árabes Unidos, a propuesta de varios Estados miembros.



Para eximir de visados a los ciudadanos de un país Bruselas tiene en cuenta criterios como la inmigración ilegal, la seguridad, así como las relaciones exteriores de la UE con el país.



También se tiene en cuenta la política de visados que se lleve a cabo con el conjunto de la región a la que pertenece el país.



Según la legislación comunitaria, además de la CE también los colegisladores -Consejo y Parlamento Europeo- pueden proponer la inclusión de un país en la lista de exenciones.



Así, España podría solicitar al resto de países del Consejo su visto bueno para pedir a la CE que emita un dictamen sobre la posibilidad de eximir de visado a colombianos y peruanos si Bruselas no considera motu proprio incluir a ambos países en sus propuestas.



Autor: EFE