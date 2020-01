La denuncia de violación contra presidente Asamblea de Magdalena

Según la denunciante, los hechos se presentaron en una finca en Ciénaga Magdalena, donde se acordó con los funcionarios de la oficina, celebrar el cumpleaños de una de las empleadas de más antigüedad en la alcaldía.

La mujer cuenta que ella no estaba acostumbrada a consumir alcohol, pero ese día lo hizo. Empezó a tomar por una presión de su jefe, el secretario de gobierno de la alcaldía de Ciénaga. "Pensé que por estar con mis compañeros de trabajo estaba en un ambiente seguro, pero no fue así".

Ella paró de tomar cuando ya se sentía embriagada, algo inusual en ella, y allí el actual presidente de la Asamblea del Magdalena, según su testimonio, abuso de ella sexual.

Según cuenta, recibió un fuerte golpe en la cabeza, porque le dolía cuando despertó. Es posible que hubiese perdido la conciencia por un instante, que fue cuando sus compañeros, según relataron después, la accedió carnalmente contra su voluntad consciente.

"Recuerdo que forcejeé con él y haberle dicho que 'no', pero él fue muy insistente y sé que por las marcas en mis manos o los mordiscos en mi cara él me forzó" cuenta el testimonio.

De acuerdo a su versión y la de los presentes, algunos compañeros intentaron ingresar a la sala de la finca, que tenía paredes de vidrio, por donde se veía que Julio Alzamora estaba teniendo relaciones con ella, aunque la mujer parecía inconsciente.

Posterior a eso, la mujer narra que recuerda que despertó, ya en un cuarto, por los gritos de su compañera Lorena contra el entonces secretario de gobierno de Ciénaga, a quien su propio hermano, Osmar, señalan de impedir el paso a la sala asegurando que estaban teniendo relaciones sexuales por ser un asunto personal, aunque hoy su víctima lo denuncia como una violación.

Ella decidió denunciar, sin embargo, varios de sus compañeros le dijeron que pensara en el futuro político de Julio Alzamora.

“Todos prefirieron quedarse a ver por morbo, todos se dieron cuenta de que yo no estaba en capacidad de defenderme. No es justo que todos se hayan ido y me dejaran tirada” reveló.

Finalmente, la denunciante de violación, dice que ha quedado con trauma psicológico después de verlo en las calles de Ciénaga y ahora más, cuando el hombre llegó a la presidencia de la Asamblea del Magdalena.

