La esposa de Strauss-Kahn, Anne Sinclair, deja su blog temporalmente

La esposa del ex director general del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn, la periodista Anne Sinclair se despidió temporalmente de los lectores de su blog "Deux ou trois choses vues d''Amérique".









"Han sido muy, muy, muy numerosos los mensajes recibidos. No puedo responder a cada uno, pero sepan que me han enternecido y ayudado", explica la esposa del ex ministro socialista francés, favorito hasta hace sólo unos días en las elecciones presidenciales de 2012 frente al actual presidente francés, Nicolás Sarkozy.









"Comprenderán que las circunstancias imponen suspender temporalmente este blog. Les digo simplemente: hasta pronto", concluye Sinclair en su breve mensaje.









El anterior, dedicado a la "Immigration, décidément, là bas comme ailleurs" y escrito también en francés, data del pasado 12 de mayo.









Dos días antes de que el economista y político socialista francés, considerado como uno de los más brillantes de su generación, fuese detenido y acusado de haber supuestamente agredido sexualmente a una mujer guineana de 32 años, empleada en el hotel de lujo donde se hospedaba.









El exdirector del FMI, de 62 años, pasó varias noches en la cárcel neoyorquina de Rikers Island, tras denegarsele una primera petición de arresto domiciliario, del que goza desde el pasado viernes, tras haber depositado una fianza de un millón de dólares y un aval garantizado por otros cinco.









El blog que por el momento deja Sinclair es el mismo en el que el 20 de octubre de 2008, explicó que ella y Dominique Strauss-Kahn, con quien contrajo matrimonio a principios de la década de los años 90, seguían amándose "como el primer día".









Así cerró entonces el escándalo desatado al divulgarse que Strauss-Khan había mantenido una relación extra conyugal con una alta funcionaria del departamento de África del FMI, Piroska Nagy, de origen húngaro.









"Esta aventura de una noche forma parte del pasado; hemos pasado página", comentó entonces Sinclair, quien desde el primer momento se declaró convencida de la inocencia de su marido.









Desde entonces, la nieta y heredera de uno de los más famosos marchantes de arte del mundo, Paul Rosenberg, está asimismo destinando una parte de su inmensa fortuna en ayudar a su esposo a defenderse de las graves acusaciones que afronta y por las que podría ser condenado a más de 70 años de prisión.









Anne Sinclair, también de 62 años, periodista estrella del primer canal francés, TF1, fue durante años una de las mayores celebridades nacionales y sigue siendo hoy una figura muy apreciada. EFE