La familia de Castro en Miami camina por senderos separados

Mientras el presidente de Cuba, Fidel Castro, afronta un delicado estado de salud, su hija y su hermana muestran profundas diferencias sobre el destino de la isla, en un nuevo ejemplo de la conflictividad que rodea al gobernante.

"Yo no me alegro del mal de nadie", ha expresado Juanita Castro, quien se fue de Cuba en 1964 y ahora regenta una farmacia en el suroeste de Miami.

"Yo no celebraría, pero no lo critico. Siento más como cubana y entiendo las reacciones de las personas", dijo y agregó: "me he acostumbrado a vivir sin un doble estándar emocional".