La justicia española condena a hasta 26 años a los asesinos del capo Vargas

La Justicia española ha condenado a penas de entre cuatro y 26 años de cárcel a las siete personas declaradas culpables del asesinato del capo colombiano Leónidas Vargas, tiroteado el 8 de enero de 2009 en un hospital de Madrid.





Según la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, fue el colombiano Jonathan Andrés O. quien ese día "efectuó varios disparos con una pistola semiautomática" contra Vargas, causándole la muerte, por lo que ha sido condenado a 25 años y nueve meses.









Además, la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a 23 años y seis meses de cárcel a José Jonathan F.O.; a 26 años y tres meses a Edgar Andrés O.F.; a 24 años y 3 meses a Alexander S.C.; a 24 años y tres meses a Jonathan M.R.; a diez años y seis meses a Yuli Carolina O.R.; y a cuatro años a Andrei Alexandru C., que se deshizo del arma del crimen.









Vargas, jefe del cartel del Caquetá y considerado en su momento testaferro del cartel de Medellín, murió tiroteado poco antes de las ocho de la noche del 8 de enero de 2009 en la habitación de un hospital madrileño en el que estaba ingresado. EFE