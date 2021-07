La movilización pacífica no necesita ser regulada, debe ser garantizada: Sanguino

En diálogo con La W, el senador Antonio Sanguino expuso su opinión sobre el proyecto de ley que busca regular la protesta social en Colombia.

“La movilización pacífica no necesita ser regulada, por el contrario, debe ser garantizada. Este proyecto junto con el de Antivandalismo se presenta como una pretensión de responder, a todo lo contrario, que ha sido el abuso de poder de la Policía”, dijo.

En cuanto a los derechos de las personas dentro de las movilizaciones, Sanguino expresó que “Lo que tienen que hacer las autoridades es individualizar los actos vandálicos y no generalizar. (…) Lo que están haciendo es conducirnos a un estado autoritario, donde la gente no pueda salir a protestar.”

Por último, el senador se refirió a la posibilidad de ser aprobado en el Congreso de la República “yo me imagino que van a unir el proyecto de Juan Diego con el del presidente Iván Duque (…) pero no me sorprendería que esas mayorías que apoyan a Duque terminen aprobándolo”.