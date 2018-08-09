La OEA alerta sobre violaciones en zonas de que dejó las Farc

El jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos, Roberto Menéndez. Foto: Colprensa( Thot )

El jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos, Roberto Menéndez, expresó su agrado frente a la disposición del Presidente Iván Duque para continuar avanzando en la construcción de la paz.

No obstante, el funcionario alertó sobre varios temas que hoy ponen en vilo La Paz en el país por ejemplo en el informe que hace la organización hizo un llamado a prestar atención particular a los contextos de seguridad en las zonas de frontera.

También mostró su preocupación por "las graves afectaciones humanitarias" que causa en la población civil la guerrilla del ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo.

Finalmente Menéndez explicó que el nuevo gobierno tiene la gran tarea de redoblar los esfuerzos para prevenir todo tipo de agresiones contra líderes sociales “protegerlos de forma efectiva y judicializar a los autores materiales e intelectuales de manera oportuna, evitando a toda costa la impunidad y la continua revictimización del liderazgo comunitario", cita el comunicado