La pelea personal entre Edgardo Maya y José Félix Lafourie sería por una deuda económica. Foto: Colprensa( Thot )

En la carrera por ocupar el cargo de contralor general de la Nación, se ha dicho de todo. Pero una de las frases más comentadas salió de quien es hoy el contralor general de la Nación, el abogado Edgardo Maya, quien acotó que: “Un corrupto como contralor es como un violador de niños en un jardín infantil”.

Muchos se atrevieron a decir que el vainazo era para el presidente de Fedegán José Félix Lafourie, quien le habría salido al paso al comentario de Maya diciendo que: “Al Estado no se puede llegar usando las instituciones como instrumento de venganza personal”.

Cristián Medina, periodista de La W Radio le preguntó directamente a José Félix Lafourie por sus diferencias con Edgardo Maya y esto respondió:

CM: ¿Es verdad que el problema que tiene con Maya es por un dinero que usted le habría prestado hace más de 30 años?

JFL: Si. Exactamente 70 mil pesos del año 81 que nunca pagó. En una época en la que su padre le negó apoyo económico por sus amores con Consuelo Araujo.

Según cálculos, este dinero al día de hoy sería un poco más de siete millones de pesos. Hay que recordar que Edgardo Maya inició una relación con Consuelo Araujo a principios de los años ochenta. Los dos estuvieron juntos por más de 20 años, hasta que en el año 2001 las Farc asesinaron a esta reconocida gestora cultural conocida cariñosamente como La Cacica.