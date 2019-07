La persona que estaría detrás de multimillonaria transacción de Odebrecht a campaña Santos

Sanmiguel está llamado a imputación de cargos junto con su socio Esteban Moreno, quien sería la persona detrás de la transacción que la multinacional Odebrecht habría hecho a la campaña del expresidente Juan Manuel Santos Calderón, en el 2014 para su reelección.

Sanmiguel aseguró que la plata se la consignaron a la cuenta de su empresa y que provenía de un negocio ficticio para la Ruta del Sol, que le tocó entregarla en efectivo y de manera urgente a Moreno, quien la recogió en los bancos en un carro blindado y con más de 20 escoltas. Asegura que la plata era para gente del Partido Liberal. Menciona a Simón Gaviria, hijo del expresidente Cesar Gaviria.

La W tiene en su poder la reveladora declaración de Andrés Sanmiguel que hoy es analizada tanto por la Fiscalía como por el Consejo Nacional Electoral.

Sanmiguel dice que a su empresa no le iba muy bien y por eso la dejó inactiva por muchos años hasta que le cedió la empresa a David Portilla, quien tenía contrataciones en temas estructurales, pero en diciembre del 2013 le pidió que se la devolviera.

Todo empezó así:

´David estaba manejando un negocio de Metro Cali y ese negocio lo manejaba con Esteban Moreno. En enero me llama David y me dice, oiga se acuerda el negocio que le conté y le dije sí, es un negocio para hacer un mantenimiento de una vía, tiene que ir alguien del equipo técnico de nosotros a unas oficinas en la 104 con 15. Allá hablaron de plata y todos los temas de mantenimiento, salí y le dije a David, oiga estoy preocupado porque quién va hacer esa obra, eso no es ningún bobada... es una obra importante, no fresco, fresco que eso yo lo organizo (...).

En junio, seis meses más tarde, cuenta Sanmiguel que David, con quien se había dejado de hablar llegó a buscarlo desesperadamente.

´David llega un día como loco, como loco literalmente a decirme; “qué hubo papito, ya te consignaron una plata en tu cuenta, y yo... De qué me está hablando... que si ya le consignaron una plata en la cuenta, y esa plata necesito que la saque ya..... y yo le dije, pero de qué me está hablando...”.

´Es una plata que te van a consignar ya, no sé cuánto es, pero necesito sacar esa plata ya. Llama a la gerente que es amiga tuya , él había tenido mil problemas con la gerente de Bancolombia por malos manejos de él, llámala que necesitamos sacar esa plata ya.

, él había tenido mil problemas con la gerente de por malos manejos de él, llámala que necesitamos sacar esa plata ya. ´Entonces efectivamente llamamos a ver qué había entrado, y habían consignado a la cuenta de GISTIC , en julio de 2014, tres mil ochocientos cincuenta millones de pesos ($3.850.000.000). Ahí tengo el documento exacto y el valor de la consignación, le dijo Sanmiguel a la Fiscalía.

, en julio de 2014, tres mil Ahí tengo el documento exacto y el valor de la consignación, le dijo Sanmiguel a la Fiscalía. ´Pues me tocó llamar a mí a la gerente... Me acaban de consignar una plata, es para un tema urgente político que me están diciendo, esa plata la necesitan urgente, necesitamos hacer algo no sé, pero necesito que me ayude a sacar esa plata lo antes posible. Entonces me dijo, cómo se te ocurre que vamos a sacar ese mundo de plata en un día..., entonces la gerente nos ayudó y más o menos en dos, tres días nos ayudó a sacar la plata en la 72 y en la 93 que son los centros y pagos de Bancolombia, que es donde se manejan grandes cantidades... El que dio la orden de cómo se debía cambiar todo esto fue David Portilla y aquí tengo pues las copias de varios cheques que se giraron y de trasferencias que se hicieron a las cuentas de Portilla...toda la plata que entró toda la giré....eso fue de 9 de junio, fue un pago de una fiduciaria por tres mil ochocientos noventa y cuatro millones de pesos ($3.894.000.000).

La Fiscalía le pregunta a Sanmiguel de qué contrato estaban hablando:

Esto respondió:

“El contrato que se iba hacer de mantenimiento, cuando fui a hablar allá no sabía que eso era CONSOL, era un tema de un mantenimiento de un tramo en la ruta del sol. Yo realmente cuando vi este tema nunca quise meter ese negocio en la RUPE, Registro Único de Proveedores del Estado, por obvias circunstancias. Cuando me di cuenta de esta vaina, es que ellos me dijeron que era urgente sacar la plata porque eso era para las campañas, para la campaña de la reelección de Juan Manuel Santos.

Pregunta la Fiscalía: ¿eso fue en junio de 2013?

Contestó: 2014.

Le insiste la Fiscalía a Sanmiguel: y decían que eso era la plata para la campaña de Juan Manuel Santos.

Contestó: sí

Entonces la Fiscalía le dice: Pero para el 9 de junio de 2014 ya había finalizado la campaña.

Contestó Sanmiguel: no, fue para la segunda vuelta, estábamos en la segunda vuelta, a mí me hicieron correr como loco para sacar esa plata, aquí tengo copias de todo lo de cheques y los movimientos.

El caso, cuando me llaman a mi yo realmente si me asuste porque yo no sé quién era Esteban. Yo tenía que ir como representante de GISTIC ahí fue cuando realmente hablé con Esteban Moreno, porque él llegó lleno de escoltas y entraron y recibieron la plata con esa gente. David Portilla, era el que estaba coordinando todo.

En este momento de la diligencia la Fiscalía le pregunta a Sanmiguel si Portilla lo acompañó a retirar el dinero.

Contestó: ´ No a mí me tocó ir solo., porque David estaba en otro sitio, cuadrando que le cambiaran otros cheques, como él mandó a todos los mensajeros a cambiar en todo lado. Yo le digo me están llamando que tengo que ir a la 72 que me van a cambiar ahí un cheque, ahí fueron como mil quinientos millones de pesos en efectivo.

´Obviamente llegó yo solo, mil quinientos millones de pesos y le dije a ver..... Me decía tranquilo papi ahí llevan la gente y recoge eso y yo parado como una güeva esperando que llegaran... De pronto llegaron veinte tipos cogieron en carros blindados y llego este señor ESTEBAN ahí.... Nunca se me va a olvidar, con un gabán largo... Me dice... fresco, no te preocupes que es que vengo de hacer esto por toda la semana, llevo dos semanas haciendo esto. Me dijo, es que estamos necesitando esto urgente, bueno ahí le entrego eso y chao cogí mi carro y me fui para la oficina.

Sigue su declaración Sanmiguel: ´Al otro día faltaba una plata, entonces eso fue en la 93... Se le entrego la plata a este señor y listo, todos los giros que tenía que hacer.... Después empiezo a sufrir, a decir hombre cómo hacer con este tema de impuestos, me puse hacer cuentas, estaba perdiendo ciento trece millones de pesos... del nerviosismo gire treinta y cinco millones de pesos más de la plata que tenía que girar, además de lo que perdí, pues yo no sé quién es este tipo, anda con veinte escoltas este tipo me va a matar o quien sabe quién.

El contrato y las firmas “chimbas”

Sanmiguel sigue su relato....´Yo renuncio, salgó de la oficina, me voy a trabajar solo y empiezo con esta paridera de decirle, bueno mano, necesito legalizar eso, dónde está mi contrato, dónde están mis cosas, y esta gente me manda el contrato que está con fecha 17-03 de 2014... Con todos sus temas de consorcio por $ 4.017 millones de pesos, era un contrato para hacer en tres meses rehabilitación y mejoramiento de pavimento donde firma Esteban Diaz Del Castillo, gerente contractual del Consorcio y estas firmas todas son chimbas. Esta firma no es la firma de mi señora, obviamente mí señora nunca se acercó por allá, mi señora no tiene ni idea de estos temas.

Y continúa explicando Sanmiguel: “Cuando ya empezaba el ruido del tema de las campañas llaman del Consorcio a mi contadora a pedirle que le pase la fotocopia de los pagos de los parafiscales de la gente que trabajo allá. Entonces esta gente a qué está jugando, y ahora viene a meterme en este problema tan terrible y ahí fue cuando trato de ubicar a David Portilla. No volví a saber nada de ellos. Luego, Esteban trató de hablar conmigo, yo realmente no le quise salir, me tocó hablar con él... Llegó muy calmado, me dijo que eso ya estaba organizado, que estuviera tranquilo, le dije que yo estaba tranquilo, ustedes fueron los que me metieron en este verguero, que pena a mi sáquenme de esta vaina, yo no sé porque estoy haciendo eso... esto realmente para mí fue un engaño total.... A David Portilla se le entregaron por transferencias ciento ochenta millones de pesos y el resto se le entregaron a Moreno en efectivo, aproximadamente 3.800 millones de pesos.

´Era gente del partido liberal´

La Fiscalía le pregunta a Sanmiguel sobre cómo se enteró que esa plata era para la segunda vuelta presidencial de Santos, según se lo manifestó el propio Esteban Moreno.

Esto dijo: “En los dos sitios, en el banco en la 72 me dijo que toda esa gente que había ido a recoger, era gente del Partido Liberal y después en la 93.

Y le dice la Fiscalía ¿usted no le preguntó por qué?

Respondió: no, yo sabía que él era muy amigo de Simón, de Simón Gaviria, porque cuando fuimos al Congreso en Cartagena de Alcaldes, que había sido el año pasado, como en noviembre, yo como director financiero fui a entrar y me dijeron, no usted ya entró, cómo así que ya entré, entonces mi escarapela se la habían dado a Esteban Moreno, se la había dado David. Entonces llamé a David, oiga güevón estoy aquí en Cartagena con toda la gente, cómo voy a entrar. Tranquilo papi que se la di a Estebitan, cuando entré estaba Esteban sentando de brazo ahí con este muchacho Simón Gaviria, entonces yo dije, no es mentira que es amigo del man.

La Fiscalía le pregunta a Sanmiguel si la obra, es decir, el contrato de la Ruta del Sol se ejecutó finalmente.

“No, es que fue clarísimo que no se iba a hacer nada y que eso estaba todo tranquilo, que no me preocupara. El contrato decía que duraba tres meses, pero realmente para mí me pareció duro cuatro días, llegó la plata y lo que se demoró en sacar esa plata y ya, no dejaban ni dormir, que hubo que rápido mañana a las nueve, o sea eso fue terrible para sacar esa plata-.