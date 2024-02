'La primera que conoció mi embarazo fue Ingrid': Clara Rojas

Luego de relatar su cautiverio en un extenso diálogo con la W, la ex candidata a la vicepresidencia Clara Rojas dijo que hace 20 días venía caminando por las selvas del país buscando la libertad y afirmó que en este momento le parece estar viviendo un sueño.

"Comparar lo que vivimos desde antenoche a anoche es un cambio tenaz porque estábamos cerca del sitio donde nos liberaron. Allí dormimos en un matorral incluso no quería extender una colchoneta porque estaba cansada entonces colocamos un chinchorro y no dormí nada porque yo escuché la noticia de que el presidente Hugo Chávez había recibido las coordenadas a las siete de la noche y estaba muy feliz".

"No he tenido la oportunidad de comentarle al padre. La realidad es que no tengo noticia de donde está, ni yo de comunicarle la situación, toda esa situación la afronto yo sola. A mi me hace un examen de orina voy donde un comandante que es el que está pendiente que me va a hacer la prueba y cuando vuelvo con la primera persona que comento es con Ingrid. Estábamos también con Luís Eladio y comentamos con ellos y me dicen, Clara cualquier decisión que tome la vamos a apoyar".