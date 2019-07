La razón por la que Kingtana no se pudo presentar el viernes en el Movistar Arena

Kingtana, Según afirma su representante Gladys Moreno Torres, no se pudo presentar el pasado 26 de julio en Billboard Latín Music Showcase Colombia 2019, “por el incumplimiento de contrato musical firmado con el Empresario Germán Gonzáles Valenzuela, presidente de Emax Entertaiment (…) Kingtana se vio obligado a no presentar su show ante más de 12.000 personas en el Movistar Arena de la ciudad de Bogotá. El artista internacional Kingtana del género urbano pide excusas a todos sus espectadores por no poder compartir escenario el pasado 26 de julio de 2019 en Colombia Billboard latin showcase, en el Movistar Arena, en compañía de artistas como Wisin y Yandel, Chyno, Greeicy, Chocquibtown, entre otros, por incumplimientos en el contrato musical firmado”.