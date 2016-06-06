La Riviera anuncia el cierre de 42 locales

La perfumería La Riviera Colombia anunció que dejará de tener 102 locales para tener solo 60, y que terminará el acuerdo recién firmado con la marca española Mango, que buscaba expandirla en el país, luego de la ruptura de esta con el Grupo Uribe.

Los empleos de las personas que trabajaban en los 42 puntos de venta que serán cerrados, se mantendrán, reubicándolos en otros almacenes. Al cierre de estos locales, se le suma la decisión del cierre de los almacenes 'duty free' en los aeropuertos del país.

La Riviera en Colombia sostiene que la mayoría de sus consumidores se han mantenido fieles a ella y que, aunque algunos de sus proveedores han terminado los contratos, otros siguen manteniendo una relación comercial con la perfumería.

Los 60 puntos de venta que se mantendrán vigentes en Colombia son propiedad de La Riviera, por lo que los contratos de arrendamiento los 42 almacenes que serán cerrados se van a cancelar.