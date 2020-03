La vida no para: ¿Qué hacer si le toca quedarse en casa por el Coronavirus?

Desde las autoridades han recomendado que se haga teletrabajo y la mayoría de los eventos masivos han sido suspendidos hasta nuevo aviso. Además, se ha recomendado evitar el transporte público y guardar distancia entre las personas. El Covid-19 y sus repercusiones pueden forzarlo a quedarse en su casa aun si usted no está infectado.

Se recomienda mantenerse ocupado para pasar el tiempo y no caer en el aburrimiento o en el miedo. Acá le presentamos cinco planes para que utilice su tiempo en casa.

No dejar el trabajo de lado

Si la naturaleza de su trabajo se lo permite, no hay razones para no hacerlo desde la casa. Hoy en día muchas empresas tienen diferentes softwares que facilitan estas actividades, pero si en su trabajo no tienen establecido ningún método le recomendamos utilizar aplicaciones como Google Drive o Microsoft Teams. Además, por la preocupación generalizada a raíz del Coronavirus la aplicación de videollamadas Discord aumentó el número de personas que pueden estar en una misma llamada de 10 a 50, todo sin que haya que pagar.

Retome un Hobby

Se recomienda no matar el tiempo sin actividad y más bien mantenerse ocupado. Esta es una buena oportunidad para retomar algún pasatiempo olvidado. Gracias a la tecnología, en internet se pueden aprender de forma gratuita diferentes técnicas o, si está dispuesto a gastar dinero, comprar un curso online le ayudaría a aprovechar el tiempo.

La plataforma de educación virtual Coursera ha abierto su catálogo de cursos gratuitos para inscribirse por medio de las universidades.

Ayuda a la verificación de la información

El miedo que ha causado la pandemia del coronavirus ha hecho que en redes tengan mucha visibilidad las noticias falsas. Un buen método para mantenerse ocupado es estar pendiente de las fuentes oficiales de información para que dentro de sus círculos sociales usted ayude a combatir el pánico.

Aquí algunas cuentas de twitter en las que puede verificar la información:

Cuide de su cuerpo

La actividad física lo ayudará a liberar el estrés y mejorar su sistema inmunológico. Si es experto en la técnica de hacer ejercicio es mejor que no se ponga a experimentar. En internet puede encontrar millones de instructivos para ejercitarse en su casa. Sin embargo, es preferible no exagerar y quedarse con rutinas sencillas que se enfoquen en la activación del cuerpo.

Limpie su hogar

El tiempo libre puede ser una buena excusa para deshacerse del desorden de su hogar. Además de ser comprobado como un método para alivianar el estrés, tener la casa limpia ayudará a que haya el mínimo riesgo de infección.

