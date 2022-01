Las Farc no piden "cabeza de generales" pero sí un cambio de doctrina militar

Los negociadores de paz de las Farc afirmaron en La Habana que no piden "la cabeza de los generales" pero sí exigen un cambio de doctrina militar en Colombia, un tema que, precisaron, se encuentra entre sus demandas en los diálogos de La Habana.



"En la mesa no estamos pidiendo la cabeza de los generales, estamos exigiendo que se cambie la doctrina militar que tienen en la cabeza esos generales", sostuvo el guerrillero "Andrés París" (alias de Jesús Emilio Carvajalino).



Paris recordó que el grupo rebelde "ha exigido en múltiples documentos que es muy difícil llegar a un acuerdo final del conflicto sin que los colombianos reciban con alivio que ha sido tocado y visto y trabajado" el tema referido a "las concepciones de la seguridad" en Colombia, que, apuntó, "son de factura norteamericana".



"Entonces nosotros sí estamos exigiendo un cambio de la doctrina militar y de la seguridad y de defensa", aseveró.



Paris respondió así a preguntas de periodistas sobre si los temas de la doctrina militar y los salarios de ese sector han sido abordados en La Habana, una posibilidad que ha levantado debate en Colombia aunque ha sido negada por los negociadores del Gobierno de Juan Manuel Santos.



Este martes, el jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, instó a los colombianos a no dejarse confundir por las "mentiras" y campañas de desinformación contra el proceso de paz, y destacó que los diálogos no pretenden destruir la libertad de empresa, la propiedad privada ni negociar la doctrina de las fuerzas armadas o la policía.



Paris advirtió de que la guerrilla entiende "el intenso debate que hay sobre distintos aspectos que se han tocado a lo largo del proceso de paz" y señaló que son evidentes "las diferencias de concepción" que hay en la mesa de La Habana, entre ellas el tópico de las fuerzas armadas.



"Todavía no hemos llegado al punto en que se ha hablado de la disminución o de la desaparición de ninguna de las dos fuerzas, seguramente que habrá un momento en que habrá que hablar de eso pero todavía no hemos llegado, mucho menos a aspectos de orden salarial para un sector de la sociedad en específico", manifestó por su parte el guerrillero "Jesús Santrich".



Los representantes del Gobierno y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) iniciaron ayer en La Habana una ronda de reuniones para preparar el debate sobre el tema de las víctimas, el nuevo punto que discutirán tras haber cerrado un acuerdo sobre drogas y narcotráfico el pasado 16 de mayo.