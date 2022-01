Las FARC reiteran voluntad intercambio 'pese al portazo' del presidente Alvaro Uribe

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) reiteraron hoy su "voluntad" de alcanzar un intercambio humanitario" pese al "portazo presidencial en la cara de los prisioneros de guerra". "Ratificamos nuestra voluntad y propuesta para materializar el canje y la plena disposición para que una vez superada esa etapa, podamos entre todos avanzar en procesos políticos que lleven a acuerdos de convivencia y de paz", señaló hoy esa guerrilla.

Por medio del "intercambio humanitario" se busca que las FARC liberen, entre otros, a la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, a varios ex congresistas, un ex ministro, un ex gobernador, más de una decena de diputados departamentales, soldados y policías y tres estadounidenses.